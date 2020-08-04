Захватившему отделение банка в Киеве гражданину Узбекистана сообщили о подозрении

Сторона обвинения будет требовать меры пресечения в виде содержания под стражей для Сухроба Каримова, который 3 августа угрожал взорвать отделение Universal Bank в Киеве.

Каримова задержали через 2,5 часа после того, как он зашел в отделение банка Фото: Служба безпеки України / Facebook

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взорвать отделение Universal Bank в Киеве, сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "террористический акт". Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

В пресс-службе отметили, что следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".