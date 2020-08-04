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"Скоро подъедет БТР из Луцка". В соцсетях обсуждают захват банка в Киеве

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза после задержания Сухроба Керимова, захватившего отделение банка в центре Киева, посоветовал не выключать трансляцию и дождаться БТР из Луцка.

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Подозреваемого задержали бойцы "Альфы". Никто не пострадал
Подозреваемого задержали бойцы "Альфы". Никто не пострадал
Фото: EPA

Днем 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, угрожая взрывчаткой, захватил отделение Universal Bank в центре Киева. Почти три часа мужчина удерживал в заложниках руководительницу отделения Наталью Чучупак. Никаких внятных требований подозреваемый не выдвигал. Впоследствии его задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа", которые зашли в здание под видом журналистов. 

"ГОРДОН" приводит подборку мнений пользователей соцсетей об этом событии.

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза провел параллели с недавним инцидентом в Луцке.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4788002711225797

Режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов задался вопросом, не срежиссированы ли последние теракты в Украине.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3258517520898428

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова намекнула, кто стоит за режиссурой.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/3383793144986150

Оператор агентства Reuters Сергей Каразий поблагодарил правоохранителей за хорошую работу.

https://www.facebook.com/sergiy.karazy/posts/3221934381223904

Журналист Леонид Швец пошутил, что министр внутренних дел Арсен Аваков наконец-то поймал Бога (подозреваемый заявлял, что он – Святой Дух).

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/3390074327702348

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что события в Киеве – неудачный ремейк "Джокера".

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3333246930071854

Теги: Киев, СБУ, Украина, Альфа, Борислав Береза, Олег Сенцов, Алексей Голобуцкий, Леонид Швец, захват заложников, Ольга Решетилова, захват отделения Universal Bank в Киеве, Сухроб Каримов
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