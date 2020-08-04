"Скоро подъедет БТР из Луцка". В соцсетях обсуждают захват банка в Киеве

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза после задержания Сухроба Керимова, захватившего отделение банка в центре Киева, посоветовал не выключать трансляцию и дождаться БТР из Луцка.

Днем 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, угрожая взрывчаткой, захватил отделение Universal Bank в центре Киева. Почти три часа мужчина удерживал в заложниках руководительницу отделения Наталью Чучупак. Никаких внятных требований подозреваемый не выдвигал. Впоследствии его задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа", которые зашли в здание под видом журналистов.

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