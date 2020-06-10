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В Киеве вспышка COVID-19 в детских садах. Один закрыли на карантин, еще два не откроют

В Киеве во время карантина 19,5 тыс. детей ежедневно посещают детские сады, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко сообщил, что сегодня в столице открылись 500 садиков
Кличко сообщил, что сегодня в столице открылись 500 садиков
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Соломенском районе Киева на карантин закрыли один из детсадов, еще два в Шевченковском районе не будут открывать. Об этом на брифинге 10 июня заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В саду №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя – няню одной из групп садика, которая контактировала с инфицированным коронавирусной инфекцией. Тест у работницы сада отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям, с согласия родителей, тоже сделали тесты на наличие инфекции. Сад закрыли на карантин", – сказал Кличко.

По его словам, в результате проверки персонала еще в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором – два. Оба сада не работали и пока работать не будут.

Кличко сообщил, что сегодня в столице открылись 500 садиков. Их посещают более 19,5 тыс. детей. До карантина детские сады Киева ежедневно в среднем посещали 55 тыс. воспитанников.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/281498649565649/

Вчера в Ирпене Киевской области решили закрыть на карантин детский сад после того, как зафиксировали инфицирование коронавирусом COVID-19 у сотрудницы.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

Киев входит в число регионов, которые не соответствуют минимальным требованиям для смягчения ограничительных мер.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончалось 833 человека (за последние сутки 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.

Теги: Киев, Виталий Кличко, помощь, карантин, инфекция, детские сады, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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