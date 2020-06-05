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В Киеве зафиксирован рекорд по летальным случаям от COVID-19 за сутки

В Киеве COVID-19 болеет много детей. Всего за период пандемии в столице коронавирусом заразились 270 детей – 8% от всех заболевших в столице, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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В Киеве за сутки выявили 82 случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 82 случаев COVID-19
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек, среди них 14 медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что за указанный период в Киеве умерли четыре человека. "Впервые у нас такое число летальных случаев за сутки", – сказал Кличко.

По состоянию на сегодня в столице заболели 3292 человека, умерли 73, выздоровели 876 человек.

Среди вновь выявленных случаев: 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, пять девочек от семи месяцев до 14 лет, 28 мужчин в возрасте от 22 до 77 лет и двое мальчиков девяти и 10 лет.

За сутки госпитализировано 16 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели 27 человек.

Больше всего инфицированных выявили в Дарницком (21), Подольском (13) и Деснянском (12) районах столицы.

Кличко подчеркнул, что в Киеве COVID-19 болеет много детей. Только за последние сутки выявлено семь заболевших. Всего за период пандемии в столице заразились 270 детей – 8% от всех заболевших в столице.

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.

Теги: Виталий Кличко, рекорд, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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