Авария судна Arvin. Пять спасенных моряков вылетели в Украину

Пять украинских членов экипажа судна Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Айдын, утром 20 января вылетели домой. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик.
Пятеро спасенных украинцев вылетели из Анкары на родину в 4.35.
По ее словам, турецкие службы продолжают поиски еще троих моряков, но их затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможно, чтобы найти еще граждан.
Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.