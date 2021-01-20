Авария судна Arvin. Пять спасенных моряков вылетели в Украину

Турецкие службы продолжают поиски еще троих украинских моряков судна Arvin, но их затрудняют погодные условия

Пять украинских членов экипажа судна Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Айдын, утром 20 января вылетели домой. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик.

Пятеро спасенных украинцев вылетели из Анкары на родину в 4.35.

По ее словам, турецкие службы продолжают поиски еще троих моряков, но их затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможно, чтобы найти еще граждан.