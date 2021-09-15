Беларусь заявила об обстреле ее пограничного знака с территории Украины

В релизе, который опубликовали 15 сентября, сообщается, что сам инцидент произошел 11 сентября.
Пограничники заставы "Сварынь" (юго-запад Беларуси) обнаружили, что пограничный столб и щиток с изображением герба Беларуси имеет повреждения "в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", заявили в госпогранкомтитете.
"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", – добавили в ведомстве.
Госпогранслужба Украины пока не комментировала инцидент.
Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.
Летом 2020 года отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 2 июля 2021 года, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает "огромное количество оружия".
В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы "пострадал бы прежде всего белорусский народ".
4 июля стало известно, что Беларусь усилила охрану границы с Украиной.