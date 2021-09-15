Беларусь заявила об обстреле ее пограничного знака с территории Украины

В госпогранкомтитете Беларуси считают, что знак повредили выстрелом из охотничьего ружья Фото: gpk.gov.by

В релизе, который опубликовали 15 сентября, сообщается, что сам инцидент произошел 11 сентября.

Пограничники заставы "Сварынь" (юго-запад Беларуси) обнаружили, что пограничный столб и щиток с изображением герба Беларуси имеет повреждения "в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья", заявили в госпогранкомтитете.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", – добавили в ведомстве.

Госпогранслужба Украины пока не комментировала инцидент.