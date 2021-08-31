Более 200 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света из-за непогоды

Из-за сильных дождей, прорывов ветра и гроз сработали системы автоматической защиты электросетей, уточнили в ГСЧС.

Больше всего пострадала от непогоды Киевская область, там без света остаются 130 населенных пунктов, Черниговской области обесточены 92 населенных пункта, в Кировоградской – семь.

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением электроснабжения, уточнили в ГСЧС.

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий вечером 30 августа и ночью 31-го в северных, центральных и южных областях. В Киеве из-за грозы и шквалов вчера коммунальные службы работали в усиленном режиме.