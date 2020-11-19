Директора завода "Радар" подозревают в уничтожении имущества предприятия – прокуратура

Генеральному директору завода "Радар" сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которое привело к уничтожению девяти зданий, находящихся на балансе предприятия.

Полиция сообщила о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар", об этом 19 ноября пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Директора подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения руководителем своих служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества во время проведения строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик уничтожил девять зданий, находящихся на балансе "Радара"

"В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн грн", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители устанавливают лиц, которые также могут быть причастны к нанесению ущерба.

"Радар" входит в структуру Госконцерна "Укроборонпром".