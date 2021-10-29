Две квартиры в центре Киева или $400 тыс. В Киеве адвокат организовал схему мошенничества – прокуратура

Киевляне рассказали правоохранителям, что неизвестные подали многочисленные иски в суды разных юрисдикций о взыскании с них несуществующих долгов и отмене права собственности на их имущество, а также заявления о совершении ими уголовных правонарушений. Ни с одним из истцов супруги не были знакомы.

После этого с парой связался руководитель адвокатской фирмы, ранее представлявшей их интересы. Он сообщил, что знает о возникших проблемах, и предложил свои услуги.

"Правоохранители задокументировали ряд встреч супругов с адвокатом, во время которых он уверял их в намерении следователей привлечь их к уголовной ответственности и наличии обоснованных рисков принятия судами решений не в их пользу. Также он убедил клиентов, что разрешение судебных споров и закрытие уголовных производств законным способом займет более трех лет", – отметили в релизе.

Адвокат создал у супругов представление о невозможности уладить проблемы законным путем. За их решение в Минюсте, полиции и судах злоумышленник предложил клиентам передать ему в собственность две квартиры в центре Киева или $400 тыс.

Фото: gp.gov.ua

"Для передачи денег он привлек посредника, а также разработал систему паролей и условные обозначения для маскировки противоправных действий. После получения $400 тыс. правоохранители задержали адвоката и посредника", – уточнили в прокуратуре.

Правоохранители проверяют причастность к мошеннической схеме работников правоохранительных органов.