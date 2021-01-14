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Бывшего нардепа будут судить за мошенничество и подстрекательство к взятке в $100 тыс. – Офис генерального прокурора

В Печерский районный суд Киева 14 января передали обвинительный акт против двух человек, которые, по мнению следствия, пытались присвоить $100 тыс., сообщили в Офисе генпрокурора.

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В Офисе генпрокурора фамилию бывшего нардепа не сообщили
В Офисе генпрокурора фамилию бывшего нардепа не сообщили
Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора передал в Печерский районный суд Киева обвинительный акт против двух киевлян, в частности против бывшего народного депутата, которого обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению $100 тыс. взятки. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По данным следствия, бывший нардеп, сговорившись с так называемым обличителем коррупции, подстрекал представителя одной из торговых компаний к передаче взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины.

В Офисе генпрокурора заявили, что деньги якобы должны были стать вознаграждением за содействие в возвращении арестованного имущества. На самом деле, по информации правоохранителей, передавать средства злоумышленники не собирались, а планировали присвоить.

Им инкриминируют мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/288125409369277

В Офисе генпрокурора фамилию бывшего нардепа не сообщили.

По данным LIGA.net, речь идет об бывшем депутате Верховной Рады Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко Игоре Савченко и юристе Дмитрии Штанько, который мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос 29 мая 2020 года обнародовал записи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

14 июля СБУ задержали Штанько в ресторане Киева. В СБУ заявили о задержании членов преступной группы, которые за взятку в $100 тыс. обещали решить вопрос возврата имущества.

В интервью "Бабелю" 15 июля супруга Штанько Людмила Белевцова сообщала, что в день задержания ее супруг встречался с Савченко. Она отметила, что мужчины "давно знакомы, это хороший человек, но я не знаю, чем он занимается".

"Был очень интересный момент: когда они пришли в кафе, их посадили за один столик, но потом официанты почему-то пересадили их за другой и именно за этим вторым столиком и нашли деньги", – рассказывала Белевцова.

Теги: Украина, коррупция, депутаты, арест, деньги, взятка, имущество, обвинительный акт, суд
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