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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двух жителей Житомира приговорили к 14 годам тюрьмы за подготовку серии терактов в городе

Злоумышленники планировали теракты в банковских и государственных учреждениях Житомира, а также военкомате и жилом квартале, где проживают семьи военнослужащих, сообщает пресс-служба СБУ.

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У задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств
У задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств
Фото: ssu.gov.ua

По материалам Службы безопасности Украины Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к 14 годам лишения свободы за подготовку терактов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местные жители, активные участники радикально настроенной группировки, в 2014 году готовили серию террористических актов в областном центре. Таким образом они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и "поддержать" террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

Сотрудники СБУ задокументировали причастность злоумышленников к подготовке пяти террористических актов. Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 года во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника – бывшего десантника. У террористов изъяли составные части к пяти самодельным взрывным устройствам с зарядами, взрывчатку общим весом 7,6 кг. Также у задержанных обнаружили детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 (теракт), ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 14 ч. (подготовка к преступлению) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, теракт, Житомир, взрывчатка, террористы, приговор, ДНР, ЛНР, суд
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