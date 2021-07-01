ФСБ РФ заявила о задержании семи сторонников "украинской неонацистской организации". В StopFake ранее опровергали их причастность к Украине

В ФСБ уже не в первый раз заявляют о задержании "украинских неонацистов" Фото: depositphotos.com

В СК говорят, что лидером организации оказался 21-летний житель Белгородского района. Следствие утверждает, что он в августе 2019 года якобы размещал в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, "исповедуя идеи превосходства европейской расы над всеми другими". Он также якобы оправдывал нацизм.

Через год, по словам российских силовиков, мужчина создал в области экстремистское сообщество, чтобы "установить на территории области государство людей белой расы". Якобы путем уговоров он склонил к участию в организации еще четырех жителей области.

Все обвинения следствия основываются якобы на комментариях и сообщениях задержанных в соцсетях.

В Следственном комитете также говорят, что изъяли у задержанных материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, где якобы есть переписка о подготовке насильственных действий. У задержанных также обнаружили нарколабораторию.

Это второй – с марта 2021 года – случай, когда российские силовики сообщают о задержании "украинских неонацистов".

Эксперты организации StopFake ранее заявили в Facebook, что организация c названием МКУ не имеет отношения к Украине. По их данным, члены организации являются "российскими националистами".