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ПРОИСШЕСТВИЯ

Киевлянке, которая заморила голодом своего ребенка, присудили 12 лет тюрьмы

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Прокуратура настаивала на пожизненном заключении, суд назначил Трохимчук сперва восемь, потом 12 лет заключения. Часть срока она уже провела в СИЗО
Прокуратура настаивала на пожизненном заключении, суд назначил Трохимчук сперва восемь, потом 12 лет заключения. Часть срока она уже провела в СИЗО
Скриншот: ТСН / YouTube

Женщина, которая в 2016 году оставила на несколько дней дома запертыми двух маленьких детей, в результате чего один из них умер, получила 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

Ранее ее приговорили к восьми годам лишения свободы, но Киевский апелляционный суд изменил это решение. 

В 2016 году в Киеве 20-летняя Владислава Трохимчук заперла двух детей в квартире и уехала – как сообщали тогда в полиции, на девять дней, прокуратура теперь пишет, что на 11. Она заявляла, будто "не знала, что дети могут умереть".

Мальчику был год и 11 месяцев, а его сестре – два года и десять месяцев. Мальчик умер, девочка выжила, но в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Их мать арестовали и лишили родительских прав. Ее гражданский муж, отец третьего ребенка Трохимчук говорил, что не знал, что малыши остались без присмотра – он считал, что со старшими детьми сидит свекровь. 

В августе 2019 года женщину признали виновной в том, что она оставила детей в опасности, что повлекло за собой смерть (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины), и приговорили к восьми годам лишения свободы. Прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и обжаловала приговор.

Киевский апелляционный суд отменил приговор и направил производство на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но другим составом.

5 июля Голосеевский суд вынес новый приговор – женщину признали виновной в умышленном убийстве ребенка и присудили 12 лет лишения свободы. 

Теги: смерть, прокуратура, голод, приговор, дети, Голосеевский суд, апелляция, апелляционный суд, суд
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