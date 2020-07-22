Крищенко: Мы получили и отработали четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами

Жители столицы с пониманием отнеслись к призывам правоохранителей немедленно сообщать о подозрительных пакетах, отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Андрей Крищенко: Мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности Фото: kyiv.npu.gov.ua

22 июля взрывотехники четыре раза выезжали по адресам в Киеве и осматривали территории, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не обнаружили, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, пишет сайт ведомства.

Жители столицы с пониманием отнеслись к призывам правоохранителей немедленно сообщать о подозрительных пакетах, отметил он.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и уравновешенность, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", – добавил Крищенко.

Полиция усилила меры безопасности в столице, патрулирует улицы, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.

Вчера, 21 июля, работников и пассажиров Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали после сообщения о минировании. Взрывотехники проверили вокзал, опасных устройств не обнаружили.

Днем неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро "Минская" в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили.

Сегодня правоохранители обнаружили подозрительный чемодан на станции метро "Вокзальная" в Киеве и начали эвакуировать людей. Во время проверки "Вокзальную" закрыли на вход и выход.