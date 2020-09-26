На месте крушения Ан-26 нашли тела еще двух погибших – ГСЧС

В результате крушения самолета Ан-26 погибли семь военнослужащих Воздушных сил ВСУ и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант, находившийся на борту самолета, выпрыгнул незадолго до падения и выжил.

В результате крушения военно-транспортного самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту Фото: EPA

На месте крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины найдены тела еще двух погибших, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12.15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице, еще один человек травмирован и находится в больнице", – отметили в ГСЧС.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.