В Херсонской области во время военных учений загорелся полигон

Для тушения полигона, где проходили учения украинских военнослужащих, была задействована пожарная техника, в том числе авиационная, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Личный состав и техника при тушении возгорания не пострадали Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Об этом 21 сентября в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для тушения полигона была задействована дежурная пожарная техника, в том числе авиационная.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении Генштаба.

Личный состав и техника при тушении возгорания не пострадали.

По информации "Думской", ЧП произошло на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Издание выяснило, что пожар тушили с помощью двух пожарных самолетов и вертолета.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на территории лесного массива в Голопристанском районе Херсонской области охватил площадь 10 га (в ведомстве не уточнили, что он начался во время проведения стрельб).

К тушению пожара привлекали 104 человека и 32 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П, один вертолет и два пожарных танка. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в ГСЧС.