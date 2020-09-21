В Херсонской области во время военных учений загорелся полигон

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Об этом 21 сентября в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Для тушения полигона была задействована дежурная пожарная техника, в том числе авиационная.
"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении Генштаба.
Личный состав и техника при тушении возгорания не пострадали.
По информации "Думской", ЧП произошло на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Издание выяснило, что пожар тушили с помощью двух пожарных самолетов и вертолета.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар на территории лесного массива в Голопристанском районе Херсонской области охватил площадь 10 га (в ведомстве не уточнили, что он начался во время проведения стрельб).
К тушению пожара привлекали 104 человека и 32 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П, один вертолет и два пожарных танка. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в ГСЧС.