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Офис генпрокурора сообщил о разоблачении транснациональной сети, распространявшей в Европе анаболические стероиды

В ходе совместной операции в Словакии были задержаны 24 человека. Кроме того, в Польше и Украине было найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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В Польше и Украине найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков
В Польше и Украине найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков
Фото: ssu.gov.ua

Офис генпрокурора Украины 21 февраля сообщил о ликвидации транснациональной сети, распространявшей анаболические стероиды.

В разоблачении участвовали правоохранители из Украины, Словакии, Польши и Франции.

"В ходе совместной операции 18 февраля 2020 года в Словакии были задержаны 24 человека. Кроме того, в Польше и Украине найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков. Ориентировочный доход этой преступной организации составил примерно €2 млн – на такую же сумму наложен арест на активы подозреваемых", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В соответствии с материалами следствия, транснациональная преступная организация действовала в Словакии и занималась оптовым импортом анаболических стероидов из Китая и других стран Восточной Азии.

"В Польше препараты перерабатывали в таблетки и инъекции, которые реализовывались по странам Европы в интернете через веб-сайты, управление которыми велось из Словакии. Только за последние месяцы клиентам было продано не менее 9,3 тонн стероидов, прежде всего во Франции и других странах Европы", – добавили в пресс-службе.

Теги: Польша, Франция, Словакия, Офис генпрокурора
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