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Оскорбление Тунберг в аэропорту Одессы. "Украинский киберальянс" требует извинений от властей за обыски

Украинские киберактивисты опровергают факт своего участия во взломе информационной системы одесского аэропорта и размещении грубой надписи в адрес шведской школьницы Греты Тунберг. Они также заявили о прекращении помощи властям Украины до тех пор, пока не будут принесены извинения за обыски и изъятие техники.

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В "Украинском киберальянсе" утверждают, что не являются хакерами, взломавшими информационную систему аэропорта
В "Украинском киберальянсе" утверждают, что не являются хакерами, взломавшими информационную систему аэропорта
Фото: pixabay.com

Общественная организация "Украинский киберальянс" заявляет о своей непричастности к инциденту в аэропорту Одессы, из-за которого было начато уголовное производство, а у членов альянса сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели обыски. Об этом на пресс-конференции в Киеве 26 февраля заявил эксперт "Украинского киберальянса" Андрей Перевезий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

16 октября 2019 года на табло одесского аэропорта появились фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись "Fuck you, Greta".

"Именно в этом нас и обвиняют, причем как группу лиц. То есть мы по очереди сидели все за клавиатурой, так как нам нечего было делать, и выводили эту фотографию", – сказал Перевезий.

Обвинение он назвал абсурдным, а обыски и изъятие техники у компьютерных специалистов – необоснованными.

Перевезий заявил о приостановке проектов помощи Украинскому государству в сфере кибербезопасности, пока не будет вынесено "справедливое" решение суда и сняты все подозрения и обвинения в кибератаке на аэропорт Одессы. Члены альянса также требуют официальных извинений от полиции.

"Цель "Украинского киберальянса" – помощь государству, создание кибербезопасности на государственном уровне. А если за это нас пытаются обвинять и арестовывать, то, наверное, наша помощь не нужна", – отметил Перевезий.

Правоохранители пришли к киберактивистам с обысками 25 февраля. Они изъяли всю компьютерную технику у лидера организации, известного под псевдонимом Шон Таунсенд.

"Украинский киберальянс" – общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы FalconsFlame, Trinity и Ruh8, которые занимались вопросами противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

В октябре 2019 года, незадолго до взлома, Перевезий писал в Facebook об уязвимости информационной системы одесского аэропорта.

Теги: Россия, Одесса, аэропорт, обвинения, кибератака, кибербезопасность, Грета Тунберг, Украинский киберальянс
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