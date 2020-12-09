По материалам СБУ открыто 99 уголовных производств, связанных с COVID-19

В открытых по материалам СБУ уголовных производствах, связанных с коронавирусной инфекцией, подозрения объявлены 23 фигурантам, отметили в спецслужбе.

По делам, открытым по материалам СБУ, вынесено семь приговоров Фото: ЕРА

По материалам Службы безопасности Украины открыли почти сотню уголовных производств, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом спецслужба проинформировала 9 декабря.

"В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам Службы безопасности Украины зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений, касающихся пандемии. Эти производства открыты различными правоохранительными органами по результатам контрразведывательных мероприятий СБУ", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в этих производствах подозрение объявили 23 фигурантам.

"Больше всего уголовных производств начато относительно обеспечения и закупок средств индивидуальной защиты. Всего таких производств насчитывается 19", – рассказали в СБУ.

В ведомстве объяснили, что 13 уголовных производств связаны со строительством и ремонтом больниц, 11 – с обеспечением больниц кислородом и закупками аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным СБУ, суды вынесли семь приговоров.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.