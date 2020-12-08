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Почти 7 тыс. жителей Красногоровки остались без воды из-за аварии

В Красногоровке Донецкой области произошла авария на водопроводе диаметром 200 мм. В городе сейчас отсутствует централизованное теплоснабжение. К ликвидации аварии подключили Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, сообщили в Донецкой ОГА.

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Порыв произошел на трубопроводе, который находится в распределительном колодце глубиной два метра
Порыв произошел на трубопроводе, который находится в распределительном колодце глубиной два метра
Фото: depositphotos.com

Водоснабжение почти 7 тыс. жителей города Красногоровка Донецкой области 8 декабря было прекращено из-за порыва на водопроводе диаметром 200 мм. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Порыв произошел на трубопроводе, который находится в распределительном колодце глубиной два метра и шириной пять метров, в результате аварии колодец полностью заполнен водой.

В откачке воды задействованы сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуация. Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует, отмечено в сообщении.

"Характер повреждений и время проведения ремонтных работ будут известны после откачки воды из колодца", – отметили в сообщении.

Население Красногоровки в 2019 году составляло более 15 тыс. человек.

Теги: Донецкая область, авария, водоснабжение, Красногоровка, ремонт, население
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