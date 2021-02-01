Конфликт между двумя мужчинами, который привел к гибели одного из них, произошел в Киеве в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Скриншот: поліція Києва / YouTube

Полиция объявила подозрение мужчине, который ножом нанес смертельное ранение прохожему на Андреевском спуске в Киеве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в новогоднюю ночь. О ранении пострадавшего полиции сообщил оператор скорой помощи.

Прибывшие на место правоохранители с помощью видео с камер наблюдения установили всех участников происшествия.

"Пострадавшим оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который уже несколько лет работал и жил в столице. В новогоднюю ночь мужчина вместе со своим знакомым прогуливался на Андреевском спуске, где между ним и компанией молодых людей произошел конфликт. Один из парней, находясь в нетрезвом состоянии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения бедра, повлекшего большую кровопотерю.

В рамках досудебного расследования по месту жительства фигуранта следователи провели обыск, в ходе которого изъяли орудия совершения преступления и другие вещественные доказательства.

26-летнему уроженцу Сумской области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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