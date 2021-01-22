Прокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

Одесская областная прокуратура уверена, что Николай Тарасов, который осужден за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения обжалует приговор Николаю Тарасову, осужденному за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом 21 января заявила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Во время судебного разбирательства прокурором-обвинителем вина осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений, таких, как похищение человека, покушение на изнасилование и умышленное убийство, доказана в полном объеме. Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления", – заявили в прокуратуре.

Обвинение будет требовать для Тарасова пожизненного заключения.

13 июня 2019 года 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок и пропала. В последний раз она попала в объектив камеры видеонаблюдения днем в районе рынка. Родители пытались самостоятельно найти девочку, в ночь на 14 июня они обратились в полицию. Правоохранители проводили круглосуточную спецоперацию по поиску школьницы.

19 июня тело ребенка нашли в выгребной яме в одном из домовладений поселка Ивановка.

20 июня на тот момент первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный Тарасов сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Результаты медицинского заключения свидетельствуют о том, что подозреваемый нанес девочке несколько ножевых ранений в шею, повредив сонную артерию, писала "Страна".

Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что в качестве основной причины смерти девочки полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

На судебном заседании 21 июля Тарасов не смог объяснить мотивов своего поступка. Он заявлял, что предложил девочке "зайти на минутку", а через 15–20 минут после этого убил.

20 января 2021 года Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил Тарасова к 15 годам тюрьмы. Кроме того, Тарасов должен выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. грн компенсации.

Во время заседания по делу Тарасов пытался покончить с собой, порезав горло. Его отвезли в больницу на обследование, а затем вернули в зал суда. Мужчина жаловался, что в СИЗО ему угрожают другие арестанты. Как пишет издание "Пушкинская", на суде Тарасов заявил, что убил девочку, чтобы подставить отца, которого ранее судили за изнасилование (для этого он раздел девочку).