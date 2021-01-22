ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

Одесская областная прокуратура уверена, что Николай Тарасов, который осужден за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приговор Тарасову суд вынес 20 января
Приговор Тарасову суд вынес 20 января
Фото: dumskaya.net

Сторона обвинения обжалует приговор Николаю Тарасову, осужденному за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом 21 января заявила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Во время судебного разбирательства прокурором-обвинителем вина осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений, таких, как похищение человека, покушение на изнасилование и умышленное убийство, доказана в полном объеме. Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления", – заявили в прокуратуре.

Обвинение будет требовать для Тарасова пожизненного заключения.

13 июня 2019 года 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок и пропала. В последний раз она попала в объектив камеры видеонаблюдения днем в районе рынка. Родители пытались самостоятельно найти девочку, в ночь на 14 июня они обратились в полицию. Правоохранители проводили круглосуточную спецоперацию по поиску школьницы.

19 июня тело ребенка нашли в выгребной яме в одном из домовладений поселка Ивановка.

20 июня на тот момент первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный Тарасов сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Результаты медицинского заключения свидетельствуют о том, что подозреваемый нанес девочке несколько ножевых ранений в шею, повредив сонную артерию, писала "Страна".

Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что в качестве основной причины смерти девочки полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

На судебном заседании 21 июля Тарасов не смог объяснить мотивов своего поступка. Он заявлял, что предложил девочке "зайти на минутку", а через 15–20 минут после этого убил.

20 января 2021 года Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил Тарасова к 15 годам тюрьмы. Кроме того, Тарасов должен выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. грн компенсации.

Во время заседания по делу Тарасов пытался покончить с собой, порезав горло. Его отвезли в больницу на обследование, а затем вернули в зал суда. Мужчина жаловался, что в СИЗО ему угрожают другие арестанты. Как пишет издание "Пушкинская", на суде Тарасов заявил, что убил девочку, чтобы подставить отца, которого ранее судили за изнасилование (для этого он раздел девочку). 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, прокуратура, Одесская область, приговор, Дарья Лукьяненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала G
Дмитрий ГОРДОН
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS