Полиция Славянска открыла производство после инцидента с травлей украиноязычной женщины в маршрутке

Полиция Славянска Донецкой области устанавливает личности участников конфликта из-за украинского языка в городской маршрутке.

Правоохранители Славянска Донецкой области начали досудебное расследование после инцидента с травлей украиноязычной женщины в маршрутке. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе полиции города.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском языке. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

СМИ 26 октября обнародовали видео, на котором видно, как пассажиры маршрутки в Славянске накинулись на женщину, которая разговаривала на украинском языке. Она сделала замечание пассажиру из-за того, что тот неправильно надел маску, после этого ей начали грубить другие пассажиры. Мужчина, которому сделали замечание, пытался вытолкать женщину из маршрутки.

После инцидента языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал Национальную полицию Украины идентифицировать лиц, которые унижали женщину, и принять к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.