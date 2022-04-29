Полиция задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Полиция задержала "вора в законе" по прозвищу Витя Пан и двух криминальных авторитетов из его окружения Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба НПУ сообщила 29 апреля в Facebook.

Правоохранители отметили, что речь идет о людях, которые могут сотрудничать с оккупационной армией РФ.

"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России. Его товарищи, один из которых так называемый смотрящий за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека. Все они имеют тесные связи с криминалитетом страны-агрессора", – уточнили в релизе.

Фигурантам планируют сообщить о подозрении и избрать для них меру пресечения.