Полиция задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Об этом пресс-служба НПУ сообщила 29 апреля в Facebook.
Правоохранители отметили, что речь идет о людях, которые могут сотрудничать с оккупационной армией РФ.
"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России. Его товарищи, один из которых так называемый смотрящий за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека. Все они имеют тесные связи с криминалитетом страны-агрессора", – уточнили в релизе.
Фигурантам планируют сообщить о подозрении и избрать для них меру пресечения.
На заседании 14 мая 2021 года СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.
Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".
4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.
18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.
15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.
Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке. Тракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.