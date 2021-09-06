После смерти украинца во Вроцлаве прошли протесты против жестокости полиции

Журналисты отметили, что в последнее время в Польше умерли трое мужчин после общения с полицией, последний случай связан с гражданином Украины Дмитрием Никифоренко.

Протестующие назвали действия полиции непрофессиональными и обвинили силовиков в злоупотреблении властью и безнаказанности. Участники акции потребовали проверки управления полиции Вроцлава и радикальных изменений.

"Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве", – написали организаторы акции протеста в Facebook.

12 сентября украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередную акцию протеста, сообщил "Укринформ".

Gazeta.pl 5 сентября написала, что в начале августа после общения с полицией скончался 34-летний житель Люблина.

29 августа Gazeta Wrocławska сообщила, что полиция применила дубинки и газ в отношении 29-летнего гражданина Польши, после чего он скончался в больнице.