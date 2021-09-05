Смерть украинца во Вроцлаве. В МВД Польши заявили, что часть полицейских уже наказана

В МВД рассказали о реакции министерства на гибель украинца в вытрезвителе Фото: ЕРА (архив)

Вонсика спрашивали о реакции министерства на смерть украинца во Вроцлаве и гражданина Польши в Люблине. Оба погибли после задержания полицией и, вероятно, в результате действий правоохранителей.

"Уже есть реакция. В Люблине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем [во Вроцлаве], то часть полицейских уже наказаны", – ответил вице-министр, не уточнив, о каком именно наказании идет речь.

Он добавил, что "виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности".