Медведчука оставили под домашним арестом до конца октября, украинские паралимпийцы завоевали девять наград. Главное за день

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева еще почти на два месяца продлил домашний арест главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепу Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене. Медведчук будет находиться под домашним арестом до 31 октября. Он носит электронный браслет с 14 мая.

Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила 2 сентября, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Украина расценила намерения России не продлевать после 30 сентября мандат мониторинговой миссии как свидетельство планов продолжать и наращивать поставки оружия на оккупированные территории Донбасса.

Миссия ОБСЕ работает на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" с 2014 года, ее приглашала сама Россия.

10 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов мира World University Rankings 2022. В список вошли 10 украинских университетов, самое высокое место – в диапазоне 501–600 – занял Сумской государственный университет.

Паралимпийская сборная Украины завоевала девять наград в Токио

По итогам девятого дня соревнований сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр 2020 года. Украинские паралимпийцы завоевали сегодня девять наград, в том числе три золотых (пловец Максим Крипак, для него это четвертая паралимпийская медаль в Токио, а также легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный).

В Польше разгорелся скандал из-за смерти украинца

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала статью, посвященную смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. В материале газеты говорится, что в центре помощи пьяным во Вроцлаве украинца жестоко избили полицейские, после чего он скончался.

Никифоренко умер еще 30 июля, но только после огласки в СМИ четырех полицейских отстранили от работы. Инцидент расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, но в прокуратуре не исключают переквалификации дела.

Следствие по делу МН17 обратилось к российским военным

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения самолета рейса MH17 на оккупированном Донбассе обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией об авиакатастрофе.