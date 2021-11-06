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Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена и Верховного Суда в Киеве

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Мотивом преступлений послужило "недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", сообщили в прокуратуре
Мотивом преступлений послужило "недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", сообщили в прокуратуре
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по преднамеренным поджогам помещений государственных органов в столице Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что 26 августа днем мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда на улице Орлика.

По информации следствия, 51-летний уроженец Херсона "четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия". Он передвигался на моноколесе.

"Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", – заявили в прокуратуре.

Ущерб от поджогов оценили на сумму почти 100 тыс. грн. В отношении обвиняемого заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяемый. В настоящее время он находится под стражей.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5041295745881747

Контекст:

26 августа в офис омбудсмена в Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" и пытался поджечь здание Верховного Суда. Горели двери обоих зданий, никто не пострадал. Подозреваемого задержали, он пытался скрыться на моноколесе.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд в Киеве арестовал подозреваемого, определив альтернативную меру пресечения в виде залога на сумму около 95 тыс. грн.

Теги: Киев, офис, поджог, Верховный Суд, омбудсмен, ущерб, уголовное производство, имущество, обвинительный акт, суд, коктейль Молотова
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