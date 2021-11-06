Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена и Верховного Суда в Киеве

Мотивом преступлений послужило "недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", сообщили в прокуратуре Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

В прокуратуре напомнили, что 26 августа днем мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда на улице Орлика.

По информации следствия, 51-летний уроженец Херсона "четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия". Он передвигался на моноколесе.

"Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", – заявили в прокуратуре.

Ущерб от поджогов оценили на сумму почти 100 тыс. грн. В отношении обвиняемого заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяемый. В настоящее время он находится под стражей.