"Решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников": Захаренко, обвиняемый в убийстве семи человек, сменил адвоката

"Наш клиент решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников, чем советов адвокатов. В данной ситуации, несмотря на сотни часов времени, затраченного на судебные заседания и подготовку к дебатам, единственно правильным решением является выход из дела", – отметил Черезов.
Захаренко в суде защищали два адвоката: Марина Шолодько из Центра бесплатной правовой помощи и Игорь Черезов, который уверял, что также делает это бесплатно.
Две недели назад Захаренко отказался от услуг Шолодько, которая на суде сообщила, что Захаренко выразил ей недоверие, сообщает "Судебный репортер".
Как пишет издание zhitomir.info, уже 27 сентября Захаренко в суде сообщил о замене своего второго адвоката. В дальнейшем его будет защищать Андрей Шкварко.
Захаренко снова просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечиться, но суд не изменил меру пресечения.
Следующее судебное заседание по этому делу планируется на 9 ноября.
В ночь 22 мая 2020 года в селе Новоселица Житомирской области 59-летний Анатолий Захаренко расстрелял своих знакомых, которые приехали к нему погостить.
Тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что компания приехала отдыхать из Киева и распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда Захаренко. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Погибли семь человек, один выжил (услышав стрельбу, он убежал в лес и вызвал полицию).
Среди погибших – бывшие и действующие военнослужащие, в том числе три бойца Национальной гвардии, а также волонтер.
Подозреваемый утверждал, что его действия были самозащитой, якобы перед началом конфликта кто-то из гостей в него выстрелил. "Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь", – сказал Захаренко.