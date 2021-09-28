"Решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников": Захаренко, обвиняемый в убийстве семи человек, сменил адвоката

Захаренко, которого судят за убийство семи человек, поменял адвоката Фото: sudreporter.org

"Наш клиент решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников, чем советов адвокатов. В данной ситуации, несмотря на сотни часов времени, затраченного на судебные заседания и подготовку к дебатам, единственно правильным решением является выход из дела", – отметил Черезов.

Захаренко в суде защищали два адвоката: Марина Шолодько из Центра бесплатной правовой помощи и Игорь Черезов, который уверял, что также делает это бесплатно.

Две недели назад Захаренко отказался от услуг Шолодько, которая на суде сообщила, что Захаренко выразил ей недоверие, сообщает "Судебный репортер".

Как пишет издание zhitomir.info, уже 27 сентября Захаренко в суде сообщил о замене своего второго адвоката. В дальнейшем его будет защищать Андрей Шкварко.

Захаренко снова просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечиться, но суд не изменил меру пресечения.

Следующее судебное заседание по этому делу планируется на 9 ноября.