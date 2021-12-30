СБУ ликвидировала конвертационный центр, который специализировался на фиктивной продаже топлива

Во время обысков изъяли печати и документацию фиктивных фирм Фото: ssu.gov.ua

По предварительным данным, деятельность центра нанесла государственному бюджету ущерб на сотни миллионов гривен.

"Противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов", – рассказали правоохранители.

Во время обысков в офисах, автомобилях и местах жительства участников схемы обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Правоохранители открыли производства по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.