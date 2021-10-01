Сотрудника Управления госохраны, обвиняемого в избиении танцора балета Дорофеевой, будут судить – ГБР

Обвинительный акт направлен в суд.

"1 августа этого года работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил. Нападавший сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы", – сообщили в ГБР.

Сотрудник УГО был задержан по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.