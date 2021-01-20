Спасенные с судна Arvin украинцы прибыли в Одессу

20 января в 9.00 самолет с украинскими моряками с судна Arvin приземлился в Одессе.

Сухогруз Arvin, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января Фото: depositphotos.com (архив)

Пятеро граждан Украины, членов экипажа затонувшего возле Турции сухогруза Arvin, прибыли в Одессу. Об этом "Укринформу" сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

"В 4.35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара – Стамбул – Одесса. В 9.00 их самолет приземлился в Одессе", – сообщил Билык.

По его словам, 19 января каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

"У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 22.00 эти процедуры были закончены", – сообщил консул.