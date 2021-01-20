Спасенные с судна Arvin украинцы прибыли в Одессу

Пятеро граждан Украины, членов экипажа затонувшего возле Турции сухогруза Arvin, прибыли в Одессу. Об этом "Укринформу" сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.
"В 4.35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара – Стамбул – Одесса. В 9.00 их самолет приземлился в Одессе", – сообщил Билык.
По его словам, 19 января каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.
"У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 22.00 эти процедуры были закончены", – сообщил консул.
Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.