Спрятал лезвие в ноздре. В одесском суде шесть обвиняемых порезали себе руки

Фигуранты дела о массовых беспорядках в исправительной колонии №51 начали наносить себе удары лезвием в ответ на решение суда продлить им меру пресечения. Один из них смог пронести фрагмент лезвия в зал заседаний, спрятав его в ноздре.

23 октября в Малиновском райсуде Одессы семь фигурантов дела о массовых беспорядках в исправительной колонии №51, услышав решение судьи о продлении им ареста еще на 60 суток, попытались нанести себе телесные повреждения. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Арестованные наносили себе удары по разным частям тела, в том числе по рукам, уточнила пресс-секретарь суда в комментарии hromadske. В результате инцидента пострадали шесть заключенных – одному конвоиры помешали нанести себе увечья, рассказали в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения (ОТО) Нацгвардии "Украинской правде".

Один из фигурантов дела смог пронести фрагмент лезвия в ноздре (задержанные были в масках) и после оглашения определения суда достал его, разломал и раздал другим обвиняемым, пояснил заместитель командира военной части №3014 Южного ОТО Нацгвардии Андрей Панцук в видеокомментарии, обнародованном сегодня вечером. Конвоировали обвиняемых военные из этой части.

После прибытия медиков пятерым обвиняемым оказали помощь на месте. Еще одному – в больнице, после чего отконвоировали в СИЗО, сообщил Панцук.

048.ua пишет, что это заседание – уже пятое по делу о бунте в колонии, меру пресечения обвиняемым продлевали несколько раз, сегодня адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. У троих фигурантов истек срок заключения, который они отбывали в исправительном учреждении, отмечает издание.

Следующее заседание суд назначил на 3 ноября.

Бунт в одесской колонии №51 произошел 27 мая, заключенные подожгли одно из помещений. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что осужденные попытались захватить админздание колонии и устроили поджог по указанию "воров в законе".

Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины сообщало, что в результате бунта пострадало 15 сотрудников колонии.

Заместитель начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Наталья Билак заявила, что среди заключенных нет пострадавших. Осужденные утверждали обратное, по их словам, бунт произошел из-за плохих условий содержания.

В Государственном бюро расследований сообщили, что действия сотрудников одесской колонии №51 расследуются по статье 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Нацполиция открыла в отношении ряда осужденных уголовное производство по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

31 мая комиссия по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний решила законсервировать колонию.