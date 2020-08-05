Суд арестовал Каримова, захватывавшего отделение Universal Bank в Киеве

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа угрожал взрывом в здании бизнес-центра "Леонардо" в Киеве, арестован до 1 октября, сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Печерский райсуд Киева 5 августа арестовал гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение Universal Bank в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожал взрывом. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Спикер прокуратуры Надежда Максимец в Facebook уточнила, что Каримов арестован до 1 октября.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".

4 августа Каримову сообщили о подозрении по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт).

Рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения суд начал вчера, 4 августа, но из-за отвода судьи перенес его на 5 августа.