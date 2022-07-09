В Черновицкой области мужчина обещал "помочь" в уклонении от призыва в ВСУ за €3 тыс. – полиция

"За определенное вознаграждение фигурант обещал "решить вопрос" о непризыве мужчин в ряды Вооруженных сил Украины. Стоимость такой услуги составила €3 тыс", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения €1500 неправомерной выгоды.

"Ранее в ходе следственных действий задокументировали факты передачи €1000 и €500", – добавили в полиции.

Фигуранту планируют объявить о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. По результатам обысков правоохранители изъяли часть средств, полученных ранее в качестве неправомерной выгоды, добавили в пресс-службе.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.