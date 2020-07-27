В Днепропетровской области перевернулась маршрутка с пассажирами. Полиция нашла бежавшего водителя

23 июля возле села Шульговка Днепропетровской области слетел в кювет и перевернулся рейсовый микроавтобус "Газель Рута". Его водитель сбежал, но 27 июля в полиции сообщили, что нашли его.

Пятеро человек в результате аварии получили тяжелые травмы и попали в реанимацию Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейские Днепропетровской области нашли водителя, который сбежал в места аварии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили местонахождение 45-летнего мужчины и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. Сейчас следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении водителю сообщения о подозрении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

23 июля возле села Шульговка Днепропетровской области слетел в кювет и перевернулся рейсовый микроавтобус "Газель Рута". В салоне автобуса находились 20 человек, 15 из них были госпитализированы. Сам водитель сбежал с места ДТП.

24 июля стало известно, что пятеро человек в результате аварии получили тяжелые травмы и попали в реанимацию. Одного из них подключили к аппарату ИВЛ.