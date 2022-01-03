В Донецкой области нашли мертвым 20-летнего солдата. Прокуратура заявила о суициде, но проверяет другие версии

По предварительной информации, механик-водитель выстрелил себе в голову Фото: president.gov.ua

"Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", – отметили в релизе.

Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Проводятся первоочередные следственные действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события", – уточнили правоохранители.