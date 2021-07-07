В Херсоне начальника Государственной судебной администрации подозревают в получении "откатов" на закупке компьютерной техники

На схеме по закупке компьютерной техники чиновник присвоил 703 тыс. грн бюджетных средств, заявили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Доля злоумышленника составляла до 50% от общей суммы. СБУ задокументировала участие чиновника на схеме по растрате государственных средств при заключении девяти "допороговых" договоров на приобретение компьютерной техники", – сообщили в СБУ.

По версии следствия, чиновник заключил контракт с ФЛП обход тендера, нарушив процедуру проведения закупок. Как сообщают правоохранители, чиновник подписал договоры на поставки техники на сумму 1 млн 700 тыс. грн, из которых 703 тыс. грн он присвоил.

Сейчас чиновнику сообщили о подозрении.