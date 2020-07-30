В Херсонской области спецназ задержал вооруженного мужчину, он успел ранить отца

Правоохранители эвакуировали жителей окрестных домов. После почти часа переговоров удалось выманить стрелка на улицу. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В поселке Велетенское Херсонской области 31-летний мужчина открыл хаотичную стрельбу, одним из выстрелов он ранил собственного отца. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области.

В полицию обратилась жительница села, которая сообщила, что во дворе соседа слышны выстрелы. Уговоры родителей бросить ружье ничего не дали.

"Он начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает. Мать злоумышленника сообщила, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным", – сказано в сообщении.

По информации полиции, злоумышленник отказывался выходить из дома и разоружаться. Было принято решение задействовать переговорщиков управления уголовного розыска и бойцов спецподразделения КОРД.

"Правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье", – рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы, которые заставили мужчину стрелять. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Мужчине может грозить до 15 лет заключения.