В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку во время принудительной госпитализации

Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейскими, которые сломали руку мужчине во время принудительной госпитализации.

Пострадавший получил перелом костей предплечья во время того, как ему надевали наручники Фото: depositphotos.com/

В Кременчуге Полтавской области полицейские сломали руку мужчине, которого пытались принудительно госпитализировать. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в Кременчуге приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате этого пострадавший получил перелом костей предплечья.

Теперь местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейскими по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.