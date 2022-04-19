В Лисичанске местный житель обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненые – полиция

"По месту жительства 42-летнего лисичанина полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.

"Подозреваемый с места происшествия скрылся. [...] На территории области введена специальная полицейская операция. Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта. Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление", – предупредили в полиции.

Ведомство призвало граждан сообщать им информацию, которая поможет найти и задержать злоумышленника.

Полиция разместила фотографию разыскиваемого.