В Мариуполе школьники подожгли здание, их задержала "полиция"

Мотивы школьников неизвестны. Детей уже арестовал следственный комитет России и содержит в доме Центрального райотдела "полиции", сообщил он.

"Хорошим здесь не кончится ни для детей, ни для родителей. Мариуполь становится недружелюбным к оккупантам. Опасно недружелюбным даже с детства", – отметил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.