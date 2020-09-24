В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали шесть человек. Двое погибли

В Одесской области произошло ДТП с участием 21-летнего водителя автомобиля Toyota Cresta. Погибли двое пассажиров в возрасте 18 и 19 лет.

Один из пассажиров Toyota Cresta скончался на месте Фото: Поліція Одеської області / Facebook

В ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области перевернулся автомобиль Toyota Cresta с шестью пассажирами внутри, двое из которых погибли. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

В полиции сообщили, что 21-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Один из пассажиров – 18-летний мужчина – скончался на месте, 19-летний мужчина умер в больнице. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы, говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Водителя автомобиля задержали.