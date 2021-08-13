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В оккупированном Крыму затопило Керчь. Жителей попросили приготовиться к эвакуации

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Жителей Керчи попросили собрать документы и вещи первой необходимости
Жителей Керчи попросили собрать документы и вещи первой необходимости
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму 12 августа сильные дожди затопили улицы Керчи. Об этом сообщили в аккаунте kerchinfo в Instagram.

"Стадион 50-летия Октября затопило. После 21.00 вода с улицы Еременко через решетку сливается в Мелек-Чесме", – отметили в посте.

На опубликованном в kerchinfo видео видно, как арбузы плывут в потоках воды.

"Rolling Stones нервно курят в стороне. В Керчи появились Rolling Watermelons", – прокомментировали видео.

После выпавших осадков в городе затопило стадион, рынок, рыбоконсервный завод "Пролив" и порядка 100 домов. Часть улиц в Керчи перекрыты, частично изменены маршруты движения городского транспорта, сообщило 13 августа "РИА Новости"

В мэрии Керчи горожан, живущих в районах, подверженных подтоплению, призвали быть готовыми к возможной эвакуации – подготовить документы, медикаменты и вещи первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Контекст:

В Крыму сильные дожди прошли 17–18 июня. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человекеще одна женщина пропала без вести – о ее судьбе до сих пор ничего не известно.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. 22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.

Сильные ливни на полуострове прошли 4 июля – в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

Теги: транспорт, наводнение, Керчь, эвакуация, дожди, осадки, арбузы, улицы
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