ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате ДТП в Николаевской области погибли четверо взрослых и ребенок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Авария произошла на трассе Киев Одесса
Авария произошла на трассе Киев – Одесса
Фото: mk.npu.gov.ua

Пять человек погибли в результате ДТП в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 февраля.

Авария произошла в воскресенье около 19.45 на трассе Киев – Одесса, столкнулись автомобили Toyota и MAN.

"В результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около семи-восьми лет, погибли на месте", – говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее за собой гибель нескольких людей). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ВИДЕО
Видео: Поліція Миколаївщини / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, Николаевская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (112882)
2
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (112800)
3
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (98519)
4
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (92795)
5
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (92656)
6
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (88212)
7
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (88088)
8
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ (68091)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS