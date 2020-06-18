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В "Шегинях" украинцы перелезли через забор пропускного пункта во время брифинга пограничников. Видео

15 июня на пешеходном пункте пропуска "Шегини" пограничники провели брифинг в связи с длинными очередями и ростом пассажиропотока на границе.

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Нарушителей оштрафовали на 170 грн каждого
Нарушителей оштрафовали на 170 грн каждого
Скриншот: Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО / YouTube

Группа украинцев перелезла через забор на пропускном пункте "Шегини" на польско-украинской границе, где образовались большие очереди. В это время там проходил брифинг пограничников. Соответствующее видео 17 июня опубликовал медиахаб "Твоє місто".

15 июня и.о. начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель провел брифинг по ситуации на пешеходном пункте пропуска "Шегини", где с начала месяца растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанных с карантином) мер.

Во время брифинга журналистам удалось заснять, как группа лиц перелезла через забор на территории пункта пропуска.

ВИДЕО
Видео: Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО / YouTube

"Двое граждан Украины после прохождения всех видов контроля с украинской стороны последовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска "Медика". Однако через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину. Как объяснили правонарушители, оценив размер очереди ожидающих пропуска в Польшу, они решили вернуться обратно на родину. В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 грн", – сообщили 17 июня в ГПСУ.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/1961749993956230

Пеший переход в пункте пропуска "Шегини" открылся 16 мая, а с 16 июня там возобновили проезд автомобилей.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Из-за пандемии коронавируса 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Теги: Польша, граница, штраф, ГПСУ, карантин, Шегини
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