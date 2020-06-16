В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей возобновили проезд автомобилей

На границе с Польшей уже функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медика".

Сегодня в пункте пропуска "Шегини – Медика" на украинско-польской границе возобновили пропуск автомобилей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ночь на 16 июня пограничная стража Республики Польша сообщила о решении восстановить движение автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского "Медика", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в "Шегини" 20 мая.

Сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медика".

"Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини – Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанных с карантином) мер. В связи с этим Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей", – добавили в ведомстве.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за пандемии коронавируса 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.