В Украине подтоплены домохозяйства в семи областях – ГСЧС

Остаются подтопленными 1715 домохозяйств, из них в Черниговской области – 488, Днепропетровской – 416, Кировоградской – 323, Киевской – 210, Черкасской – 153, Полтавской – 107, Волынской – 18, а также 409 домов (Днепропетровская область – 251, Кировоградская – 87, Черкасская – 40, Черниговская – 29, Полтавская – два).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 095 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 32 населенных пунктах, из них 31 в Черниговской области и один в Киевской.

За последние сутки подразделения ГСЧС откачали 35 м³ воды (с начала работ – 16 349), перевезли 198 человек (с начала работ – 2302).

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.