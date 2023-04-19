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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине подтоплены домохозяйства в семи областях – ГСЧС

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Спасатели рассказали о гидрологической ситуации на 19 апреля
Спасатели рассказали о гидрологической ситуации на 19 апреля
Фото: ДСНС України / Telegram

В Украине из-за паводков подтоплено более 1700 домохозяйств в семи областях Украины, в более чем 30 населенных пунктах нарушено транспортное сообщение. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram 18 апреля.

Остаются подтопленными 1715 домохозяйств, из них в Черниговской области – 488, Днепропетровской – 416, Кировоградской – 323, Киевской – 210, Черкасской – 153, Полтавской – 107, Волынской – 18, а также 409 домов (Днепропетровская область – 251, Кировоградская – 87, Черкасская – 40, Черниговская – 29, Полтавская – два).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 095 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 32 населенных пунктах, из них 31 в Черниговской области и один в Киевской.

За последние сутки подразделения ГСЧС откачали 35 м³ воды (с начала работ – 16 349), перевезли 198 человек (с начала работ – 2302).

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Контекст:

В Украине в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг наблюдается сезонный подъем уровня воды, который привел к подтоплениям в нескольких областях, в том числе вода зашла в жилые дома.

По состоянию на 18 апреля было подтоплено 1,5 тыс. домов и домохозяйств, сообщили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что пик половодья продлится еще 10 дней. В Киеве пик наводнения ожидают 22 апреля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: погода, ГСЧС, потоп
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