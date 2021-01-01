В Украине в последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибло девять человек

За прошедшие сутки в Украине произошло 84 случая возгорания в жилых помещениях.

В ГСЧС рассказали о возгораниях за прошедшие сутки Фото: dsns.gov.ua

В Украине 31 декабря 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибло девять граждан. Об этом 1 января 2020 года сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки пожарные ГСЧС зафиксировали 84 случая возгорания в жилых секторах страны.

Спасатели напомнили, что нужно заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений:

в праздничный период ограничить использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;

не использовать несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами или низкого качества;

не курить в постели;

следить за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

при использовании печного отопления проверять меры безопасности и исправность печи;

не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволять им играть спичками;

стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

На сайте ГСЧС рассказали, что вследствие возгорания, которое произошло 31 декабря в 15.47 в частном доме в Соборном районе Днепра, погибли три человека (один из них скончался в больнице). Возгорание ликвидировали в 16.53.

1 января в 1.35 пожар произошел на территории частного домовладения в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области. Горел жилой дом площадью 120 м². Во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины 1978 года рождения без признаков жизни, сообщили в ведомстве.

В этот же день жертвой пожара стал мужчина 1974 года рождения. Вызов поступил спасателям в 5.30, горел частный жилой дом в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что основной причиной происшествий является "сознательное пренебрежение противопожарными нормами".