В Украине в последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибло девять человек

В Украине 31 декабря 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибло девять граждан. Об этом 1 января 2020 года сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки пожарные ГСЧС зафиксировали 84 случая возгорания в жилых секторах страны.
Спасатели напомнили, что нужно заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений:
На сайте ГСЧС рассказали, что вследствие возгорания, которое произошло 31 декабря в 15.47 в частном доме в Соборном районе Днепра, погибли три человека (один из них скончался в больнице). Возгорание ликвидировали в 16.53.
1 января в 1.35 пожар произошел на территории частного домовладения в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области. Горел жилой дом площадью 120 м². Во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины 1978 года рождения без признаков жизни, сообщили в ведомстве.
В этот же день жертвой пожара стал мужчина 1974 года рождения. Вызов поступил спасателям в 5.30, горел частный жилой дом в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что основной причиной происшествий является "сознательное пренебрежение противопожарными нормами".