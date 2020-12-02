В Верховной Раде искали бомбу, депутатов не эвакуировали

Неизвестный сообщил о минировании Верховной Рады, туда выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, однако никаких опасных предметов не нашли.

В Киеве полиция проверяла сообщение о заминировании здания Верховной Рады, никаких опасных предметов обнаружено не было. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко.

"Около часа поступило такое сообщение о заминировании. На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено", – сказала Тищенко.

По ее словам, эвакуация людей из здания парламента не проводилась.

2 декабря в Раде проходило пленарное заседание, на котором рассматривали легализацию криптовалюты, усиление соцзащиты для сотрудников во время карантина, изменения в Земельный кодекс и другие законопроекты.